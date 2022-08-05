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Львів’янин вкрав у своїх квартирантів пів мільйона гривень

Анастасія Диняк

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У Львові орендодавець виніс з квартири 9 000 доларів, 1 700 євро та 20 000 польських злотих. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у четвер, 4 серпня, близько 13:00 год. на вулиці Городоцькій у Львові о патрульної поліції підбіг львів’янин та повідомив про крадіжку з квартири, яку він орендує. За кілька хвилин правоохоронці помітили підозрілого чоловіка.

Затриманим виявився 29-річний львів’янин, який виявився власником квартири з якої він і викрав гроші. Під час обшуку в нього вилучили всю викрадену суму – 9 000 доларів, 1 700 євро та 20 000 польських злотих.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Орендодавцю тепер загрожує до восьми років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.

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