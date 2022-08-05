Колишній топ-розвідник «зливав» секретні дані російським спецслужбам

Спецслужби затримали колишнього заступника керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який надавав російським спецслужбам секретну інформацію, а при затриманні ще й відстрілювався. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні СБУ у Львівській області.

Йдеться про генерал-майора, який був заступником голови воєнної розвідки України з 2008 по 2010 роки. Потім працював на різних посадах у цьому ж відомстві, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України.

Ідентифікувати зрадника у погонах Львівському порталу наразі не вдалось. Однак відомо, що Головне управління розвідки Міноборони України у 2008-2010 роках був Віктор Гвоздь. Навесні 2021 року він загинув у Єгипті під час дайвінгу. Інформації про його тодішніх заступників у вільному доступі немає.

На сайті Держкосмагентства розділ про керівництво установи недоступний.

За даними слідства, генерал-майор передавав російським спецслужбам таємну і цілком таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в державі. Крім цього, він «зливав» окупантам закриті дані про заходи, які проводять ЗСУ та інші підрозділи українських Сил оборони для відсічі збройній агресії.

«За завданням окупантів, він збирав секретну інформацію, яка циркулює в Міноборони, у тому числі в Головному управлінні розвідки, а також в Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Також рф цікавили розвіддані щодо діяльності стратегічно важливих об’єктів військово-промислового комплексу України», – кажуть у спецслужбі.

Затримали підозрюваного на початку повномасштабного вторгнення росії. Під час обшуку за місцем роботи він намагався застрелити із пістолета Макарова правоохоронців, які прибули для проведення процесуальних дій.

Як додають в СБУ, у поле зору російських спецслужб ексвисокопосадовець потрапив через свої прокремлівські погляди, які сформувались під час навчання у московському вищому загальновійськовому командному училищі та академії ім. Фрунзе ще за часів СРСР.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження. Колишнього топ-розвідника обвинувачують у державній зраді, у посяганні на життя правоохоронця та у незаконному зберіганні зброї. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває слідство.

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