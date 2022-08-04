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У Львові викрили чергову схему незаконного вивезення військовозобов’язаних

Анастасія Диняк

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У Львові чоловік отримував 6 тисяч доларів за те, що вивозив військовозобов’язаних за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, 30-річний львів’янин неправдиві відомості про чоловіків призовного віку до баз даних «Шлях». Це давало змогу військовозобов’язаним виїжджати за кордон, як волонтерам, що доставляють гуманітарну допомогу.

За свої «послуги» зловмисник отримував 6 тисяч доларів з людини. затримали його під час одержання першої частини коштів у розмірі 3 тисяч доларів.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон  (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує до дев’яти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

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