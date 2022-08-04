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СБУ викрило колаборантів на сході України

Анастасія Диняк

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Служба безпеки України оголосила про підозру ще п’ятьом колаборантам, які допомагають легалізувати російську окупацію на сході. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, ще п’ять осіб самовільно перейшли на бік ворога. СБУ задокументували, що дані особи допомагають російським загарбникам легалізувати свою «владу» на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини.

Колаборанти імітують «діяльність», беруть участь у пропагандистських заходах і змушують населення підкорюватись «новим порядкам».

Повідомили про підозру:

  • мешканцю Рубіжного, колишньому депутату міськради від «ОПЗЖ», який призначений «заступником голови адміністрації» тимчасово окупованого Сватівського району
  • депутатці місцевої ради, яка обійняла посаду «заступниці голови адміністрації Марківського району лнр»
  • «начальниці відділу життєзабезпечення с. Веселе Старобільського району»
  • мешканцю Донеччини, який очолив «адміністрацію Волноваського району днр»
  • так званому голові «Мангушської селищної ради днр».

Їм загрожує до десяти років за ґратами.

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