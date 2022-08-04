Росіяни обстріляли зупинку в Торецьку: 8 загиблих

4 серпня російські війська обстріляли зупинку громадського транспорту в Торецьку на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше восьмеро людей, ще четверо отримали поранення. Про це повідомив у Facebook голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей.

«8 загиблих, 4 поранених – такі наслідки обстрілу Торецька, який росіяни здійснили сьогодні близько 11 години. Серед чотирьох поранених – три дитини», – написав Кириленко.

Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священика, пошкодили навколишні багатоповерхівки.

Голова Донецької ОВА закликав мешканців області не наражати себе на смертельну небезпеку та евакуюватись.

Зазначимо, що 2 серпня з Донецької області, де зараз тривають активні бойові дії, розпочали обов’язкову евакуацію населення.

Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляла, що перед початком опалювального сезону в Донецькій області розпочнеться обов’язкова евакуація місцевих мешканців.

Крім того, президент Володимир Зеленський також наголошував, що українським громадянам, які перебувають на лінії фронту необхідно евакуюватися. Зараз під загрозою життя сотні тисяч людей.

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