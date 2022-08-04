На Львівщині чоловіки ввозили з-за кордону авто нібито для ЗСУ

Правоохоронці викрили злочинну схему, яка дозволяла ввозити до України автомобілі без сплати мита. Авто нібито приганяли для ЗСУ. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, мешканець Львівщини та його спільник, який раніше був судимий за шахрайство, заробляли на нібито гуманітарній допомозі для українських військових. Через благодійні організації один з чоловіків завозив автівки з-за кордону нібито для ЗСУ.

За даними правоохоронців, зловмисникам вдалося перевезти близько 20 пікапів із нульовим розмитненням. Згодом транспортні засоби вони продавали жителям Львівської та інших областей.

Спільника організатора затримали на пункті пропуску на Львівщині під час спроби ввезення з ЄС чергових двох авто. На місці у нього вилучили пікапи та 17 400 доларів готівки.

Окрім того, під час обшуків у помешканнях фігурантів правоохоронці виявили митні декларації на автомобілі, іншу документацію щодо перевезення через державний кордон автомобілів за розробленою злочинною схемою, мобільні телефони, «чорнові» записи та 5 транспортних засобів, оформлених як гуманітарний вантаж для потреб ЗСУ.

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до семи років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.

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