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На Городоцькій демонтували кіоски з шаурмою

Ольга Денисяка

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На вулиці Городоцькій у Львові демонтували два кіоски з шаурмою, які були розташовані посеред тротуару. Крім того, вони не мали централізованого водопостачання, що порушує санітарні норми. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як інформують у департаменті містобудування ЛМР, обидва кіоски із шаурмою на вул. Городоцькій, 23 були розміщені посеред хідника та заважали капітальному ремонту тротуару. Їх демонтувало КП «Адміністративно-технічне управління» на виконання рішення виконкому.

«Торговельні точки з шаурмою та кавою були розміщені просто посеред хідника та заважали капітальному ремонту тротуару. Але був ще один серйозний нюанс – ці кіоски не мали ні централізованого водопостачання, ні водовідведення, тож говорити про дотримання елементарних санітарних норм у цьому випадку годі. Щобільше, свого часу саме ці торговельні точки потрапили до переліку небезпечних вуличних фастфудів Львова, який склали районні адміністрації», – йдеться в повідомленні.

Також у департаменті містобудування додали, що в Україні діють законодавчі обмеження щодо встановлення тимчасових споруд в історичному ареалі міста. Ще одну споруду власник пообіцяв демонтувати власноруч. Для цього він має час до 20 серпня.

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