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Ліван зняв арешт із судна з краденим українським зерном

Анастасія Диняк

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Суд у Лівані зняв арешт та дозволив покинути порт сирійському судну Laodecia з зерном, яке російські окупанти вкрали в Україні. Про це повідомляє ліванське видання Anahar.

Так, суд у Триполі дозволив кораблю з краденим українським зерном покинути порт. Арешт зняли відповідно до «правових принципів Лівану, заснованих на суверенітеті над нашою землею і морем».

У четвер, 4 серпня, судно вийшло з порту Триполі та вирушило до Сирії.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ліванський суд не взяв до уваги докази компетентних українських органів.

«Зазначене рішення фактично заохочує росію до продовження крадіжок на тимчасово окупованому півдні України з почуттям безкарності. Крім того, таким рішенням Ліван фактично підриває власну продовольчу безпеку, відштовхуючи Україну як свого надійного партнера», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 31 липня прокуратура Лівану затримала сирійське судно «Лаодікея», яке перевозило вкрадене росіянами українське зерно. Посольство України в Лівані домоглося затримання корабля на 72 години.

Посольство росії в Лівані заявило, що нібито звинувачення в крадіжці українського зерна були «помилковими і безпідставними».

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