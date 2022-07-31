У Лівані затримали судно із краденим українським зерном

Прокуратура Лівану затримала сирійське судно «Лаодікея», яке перевозило вкрадене росіянами українське зерно. Посольство України в Лівані домоглося затримання корабля на 72 години, пише УНІАН.

Раніше Reuters повідомляло, що, за інформацією посольства України в Бейруті, суд в Україні виніс постанову про арешт сирійського судна і вантажу на ньому після розслідування.

У заяві для агентства посольство додало, що в разі конфіскації вантажу Україна готова вести переговори з Бейрутом щодо умов його передачі Лівану.

Міністр закордонних справ Лівану Абдулла Бу Хабіб у коментарі BBC повідомив, що Ліван отримав попередження від низки західних країн після прибуття «Лаодікеї» у порт Тріполі з 5000 тоннами ячменю і 5000 тоннами борошна на борту.

Вантаж був вивезений з українських складів на захоплених росіянами територіях.

За словами міністра, відповідні органи Лівану наразі оглядають судно.

Посольство росії в Лівані заявило, що нібито звинувачення в крадіжці українського зерна були «помилковими і безпідставними».

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