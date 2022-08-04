Конфлікт між Азербайджаном та Нагірним Карабахом: що відомо

На лінії зіткнення двох сторін розпочалася ескалація конфлікту через відмову звільнити Лачинський коридор, що з’єднує Республіку Вірменію з невизнаною Нагірно-Карабаською Республікою. Про це пише Суспільне.

Так, у вівторок, 2 серпня, Азербайджан висунув вимогу звільнити Лачинський коридор, що з’єднує Вірменію з Нагірним Карабахом. У Вірменії відмовили, що і спричинило загострення конфлікту.

За даними «Радіо Свободи» ситуація загострилася ще в понеділок, 1 серпня, коли у невизнаній Нагірно-Карабаській республіці заявили, що азербайджанські підрозділи намагалися перейти лінію зіткнення на низці ділянок північної та північно-західної прикордонної зони.

Вже 3 серпня влада республіки повідомила про перші смерті зі своєї сторони. За їхніми словами, військові Азербайджану обстріляли їхні позиції на одній із військових частин. унаслідок цього двоє карабаських бійців загинули та ще 14 отримали поранення.

Натомість Міноборони Азербайджану заявило, що «члени незаконних вірменських збройних формувань» у зоні відповідальності «російської миротворчої місії» вчинили диверсійно-терористичний акт проти їхньої армії, унаслідок чого загинув один військовий.

В Міністерстві додали, що провели «операцію у відповідь» та встановили контроль на низці важливих височин уздовж Карабаського та Малого Кавказького хребтів. Наразі азербайджанські підрозділи облаштовується на нових позиціях.

«У межах операції знищили кілька бойових позицій незаконних вірменських збройних формувань, а також завдали авіаудару по військовій частині в селищі Юхари Оратаг колишнього Агдаринського району. В результаті знищили живу силу незаконних вірменських формувань, а також кілька гаубиць Д-30, військову техніку та велику кількість боєприпасів», – зазначили у відомстві.

У Вірменії прем’єр-міністр Нікол Пашинян провів екстрену нараду Ради безпеки країни щодо поточної ситуації в Нагірному Карабасі.

В ОБСЄ також відреагували на загострення конфлікту та висловили «надзвичайну стурбованість». Вірменію та Азербайджан закликали вжити всіх необхідних заходів для деескалації та відновлення діалогу.

Зазначимо, територія Нагірного Карабаху є спірною для Вірменії та Азербайджану, адже Карабах у різні часи перебував у складі або під упливом однієї з країн.

У 1988 році між вірменами й азербайджанцями спалахнув збройний конфлікт за контроль над суперечними територіями. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Відтоді триває конфлікт.