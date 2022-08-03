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Затримали депутата від ОПЗЖ, який хотів очолити окупаційну Черкаську ОВА

Ольга Денисяка

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Служба безпеки України затримала помічника чинного народного депутата та очільника місцевої фракції ОПЗЖ, який хотів стати гауляйтером рф у випадку окупації Черкащини. Про це йдеться у Facebook СБУ

Депутат Черкаської міської ради очолював фракцію «Опозиційна платформа – за життя» до заборони цієї партії, і водночас працював помічником чинного народного депутата.

За даними СБУ, чоловік не лише виправдовував російську агресію проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон.

«Після повномасштабного вторгнення рф він не виходив зі складу ОПЗЖ, а активно залучав до політсили нових однодумців. З одною з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь рф», – йдеться в повідомленні.


Зокрема, серед власного оточення вони: стверджували, що війна, розв’язана рф в Україні, – це виключно внутрішній громадянський конфлікт; заперечували нанесення авіаударів рф по мирних містах, в тому числі і по Черкасах; заперечували вчинення жорстоких злочинів військовими рф, поширювали фейки, що до них причетні ЗСУ; обурювалися обміну українських військовополонених, зокрема з «Азову». Також фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста і засуджували діяльність військово-політичного керівництва України.

Однак, коли зловмисник зрозумів, що ЗСУ успішно протидіють армії рф і звільняють окуповані території, то спробував втекти за кордон. Поплічники планували іммігрувати до США, але спецпризначенці Служби безпеки затримали депутата напередодні виїзду за кордон.

Під час обшуків у фігурантів вилучили: комп’ютерну техніку; мобільні телефони з доказами протиправної діяльності; квитки на міжнародний рейс.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом пропагандистам про підозру за ч.1, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

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