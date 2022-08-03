Водій під наркотиками вчинив потрійну ДТП у Львові

Ввечері 2 серпня на вулиці Кульпарківській у Львові водій «Шкоди» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з двома авто. Виявилось, що винуватець ДТП був під дією наркотиків, тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталася 2 серпня, близько 19:20, на вулиці Кульпарківській у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шкода Суперб», 37-річний львів’янин, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілями «Хонда Сівік» під керуванням 33-річного мешканця Львова та «Сітроен Берлінґо», яким керував 35-річний житель одного з сіл Львівського району.

Внаслідок ДТП водій «Хонди» отримав тілесні ушкодження, його доставили до медичного закладу.

Встановлено, що водій «Шкоди» перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін від трьох до п’яти років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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