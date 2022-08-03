У Львові чоловік вбив свою співмешканку

У Львові під час конфлікту чоловік забив насмерть свою співмешканку. З’ясувалося, що вони випивали. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у неділю, 31 липня, о 22:10 год. до поліції звернулася жінка, зазначивши, що в її квартирі на вулиці Пасічній у Львові загинула співмешканка її сина.

Правоохоронці встановили, що у п’ятницю, 29 липня, 29-річний львів’янин та його 37-річна співмешканка розпивали алкоголь, під час чого між ними стався конфлікт. Чоловік побив жінку. Руками та ногами він бив її в різні частини тіла. Унаслідок отриманих травм жінка померла через два дні.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.