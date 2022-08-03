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Окупанти двічі обстріляли Дніпропетровщину

Анастасія Диняк

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Російські окупанти завдали ударів по Криворізькому району Дніпропетровщини. Є постраждалий. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Так, у середу, 3 серпня, росіяни касетними снарядами з «Ураганів» обстріляли Зеленодольську громаду. У Мар’янському та Великій Костромці пошкоджені кілька десятків приватних будинків.

Окрім того, унаслідок обстрілів постраждав 73-річний чоловік. Наразі він у лікарні.

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