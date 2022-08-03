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Недекларування статків. В Україні судитимуть нардепа

Андрій Котенський

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Прокурором слідчої антикорупційної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України 8 та 9 скликань, який обвинувачується в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації для приховання 50 різновидів нерухомості щонайменше на 88 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі САП.

В ході досудового розслідування, яке проводили детективи НАБУ, встановлено, що народний обранець у поданій за 2020 рік декларації не зазначив інформацію про житловий будинок, земельну ділянку в Київської області та офіс, що перебували у його користуванні, а також належні майно та доходи, власником яких є особа, з якою він проживає, і має взаємні права та обов’язки.

Зокрема мова йде про незадекларовані: 13 квартир у столиці, 8 паркомісць, 2 будинки в елітному котеджному містечку в Київській області загальною площею понад 2 тис. кв метрів, 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області, нежитлова нерухомість, офісне приміщення, дві автівки, частки у низці суб’єктів господарювання, доходи від продажу нерухомості.

Загалом, депутат приховав майна на суму майже 88 млн гривень, що більше ніж в 4 тис. разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Дії народного депутата кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, що загрожують штрафом, громадськими роботами, або до двох років обмеження чи позбавлення волі.

На сьогодні обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. Про дату та час підготовчого засідання буде повідомлено додатково.

Як відомо, 8 червня 2022 року НАБУ завершило розслідування щодо народного депутата Сергія Шахова. За даними НАБУ, Шахов записав на цивільну дружину і таким чином приховав купу майна на загальну суму майже 88 млн грн.

За даними Центру протидії корупції, мова про нардепа Сергія Шахова.

Фотоколаж: Схеми

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