На Львівщині очікується туман

Синоптики застерігають про погану видимість на Львівщині через туман. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що в ніч на 3 серпня та вранці по Львову та області буде туман, видимістю 200 – 500 м.

До слова, під час керування автомобілем в тумані рекомендовано істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування.

За даними sinoptik.ua, завтра на Львівщині очікується хмарна із проясненнями погода, а температура повітря прогріється до 25 градусів тепла.

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