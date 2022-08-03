Львівські медики врятували хлопчика, якого знерухомила пухлина

Львівські нейрохірурги врятували хлопчика з Сєверодонецька, у якого відмовили ноги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, 11-річний Льова втратив свій дім у Сєверодонецьку та разом зі сім’єю на Хмельниччину.

«З міста родина евакуювалися після того, як їхній квартал накрило «Градом». Один зі снарядів влучив у школу, в укритті якої перебувала Тетяна з Льовою та рідними. Вони вибиралися буквально з палаючої будівлі. Того ж дня згоріла і їхня квартира», – розповіли історію дитини у Першому ТМО Львова.

Одного ранку Льова, близько двох місяців тому, не зміг піднятися з ліжка – раптово відмовили ноги.

«Коли хлопчика привезли швидкою у нашу лікарню святого Миколая, оперувати потрібно було максимально швидко. Навіть кілька зайвих годин могли завдати ще більших наслідків для здоров’я», – зазначили медики.

Львівські нейрохірурги виконали одне із найскладніших втручань – обережно видалили пухлину, яка проростала у спинний мозок та на той момент уже практично повністю знерухомила хлопчика.

Операція тривала 9 годин. Лікарі використали усі необхідні сучасні технології для безпечного проведення втручання, зокрема мікроскоп та інтраопераційний нейрофізіологічний моніторинг. Пухлину грудного відділу спинного мозку повністю ліквідували, не зачепивши важливих структур спинного мозку.

Дитину прооперували близько двох місяців тому. Наразі Льова уже може згинати та розгинати нижні кінцівки.

«Фізична реабілітація – надважлива складова лікування, яку отримують наші пацієнти. Льова, до прикладу, дуже старанний пацієнт. Він сумлінно виконує всі завдання наших спеціалістів, аби швидше почати бігати. До війни він був капітаном дитячої футбольної команди Сєверодонецька і знову мріє вийти на поле зі своїми друзями у рідному мирному українському місті», – додають у Першому ТМО.