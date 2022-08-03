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Львів прощається зі ще двома захисниками

Анастасія Диняк

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4 серпня Львів попрощається з Героями Сергієм Кучером та Віктором Хмельницьким, які загинули, захищаючи Україну. Чин похорону відбудеться в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі. Про це Львівському порталу повідомили у міській раді.

Так, о 11.00 год. розпочнеться Чин похорону у Гарнізонному храмі, о 11.30 год. відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Опісля похоронна процесія попрямує до Личаківського кладовища.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Віктор Хмельницький (29.04.1974-30.07.2022) Львів’янин. Навчався у середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №20 міста Львова. Згодом продовжив навчання у середній загальноосвітній школі №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської. У 1992 році був призваний на військову службу.

У мирний час працював у будівельній сфері, згодом – у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Захоплювався риболовлею та автотранспортом.

Із початком повномасштабного вторгнення Росії, добровільно вступив до лав ЗСУ. Проходив військову службу у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України.

У Віктора Хмельницького залишилася донька.

Сергій Кучер (30.04.1965-30.07.2022) Уродженець селища Браїлів Вінницької області. Навчався у Браїлівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Володимира Забаштанського Жмеринської міської територіальної громади. Закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ.

У мирний час працював у Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ у Харківській області, згодом – у Головному управлінні Державної податкової служби у Харківській області. У 2021 році сім’я Сергія Кучера переїхала до Львова.

Із початком повномасштабного вторгнення Росії, добровольцем пішов на війну. Боровся проти російських загарбників у лавах військової частини А4056.

У Сергія Кучера залишилися дружина, донька та онук.

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