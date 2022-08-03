Біля Львова зіткнулись вантажівки: водія довелось «вирізати» з авто

Зранку 3 серпня біля Львова зіткнулись фури DAF та MAN. Внаслідок зіткнення водія останньої так затисло в салоні, що рятувальникам довелось його «вирізати». Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Аварія трапилась близько 05:20 год. поблизу села Чижиків Львівського району. Зіткнулись вантажівки DAF та MAN.

До місця події негайно виїхали рятувальники. За допомогою гідравлічного інструменту вони деблокували травмованого водія з автомобіля MAN. Також надзвичайники відключили акумуляторну батарею в фурі та створили пінну подушку.

Внаслідок ДТП 50-річного водія автомобіля MAN у важкому стані госпіталізували до львівської лікарні швидкої допомоги. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ДСНС