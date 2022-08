Зеленський обговорив із генсеком НАТО пріоритети військової підтримки

Під час телефонної розмови президент Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пріоритети військової підтримки України. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті і наголосив на необхідності пришвидшення і збільшення поставок важкої зброї від країн-членів НАТО. Саме це, за словами президента, дозволить ЗСУ успішно відбивати російських атак та перейти до подальшого контрнаступу.

«Крім того, Володимир Зеленський наголосив на важливості одержання нашою державою від Альянсу в максимально стислі терміни нелетальної військової допомоги в межах комплексного пакету, який був затверджений на Мадридському саміті НАТО. Він зробив акцент на важливості забезпечення повного фінансування вказаної допомоги», – вказано в офіційному повідомленні Офісу президента.

Також глава держави обговорив із очільником НАТО гуманітарного розмінування території України та висловив сподівання щодо прискорення постачання необхідного обладнання.

Зі свого боку Єнс Столтенберг у своєму Twitter’і так підсумував результати розмови з президентом України: «Була хороша телефонна розмова з президентом Володимиром Зеленським щодо пріоритетів військової підтримки. Життєво важливо, щоб НАТО та союзники надавали ще більше допомоги Україні і ще швидше. Також обговорили першу партію зерна з моменту вторгнення росії та необхідність повного виконання угоди, спонсорованої ООН і нашим союзником Туреччиною».

Good call w/Pres @ZelenskyyUa on priorities for military support. It’s vital that #NATO & Allies provide even more assistance to #Ukraine even faster. Also discussed 1st shipment of grain since #Russia’s invasion & need to fully implement deal sponsored by @UN & our Ally Türkiye.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 2, 2022