ОСТАННІ НОВИНИ

Зеленський обговорив із генсеком НАТО пріоритети військової підтримки

Наталя Дуляба

|

Під час телефонної розмови президент Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пріоритети військової підтримки України. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента.

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті і наголосив на необхідності пришвидшення і збільшення поставок важкої зброї від країн-членів НАТО. Саме це, за словами президента, дозволить ЗСУ успішно відбивати російських атак та перейти до подальшого контрнаступу.

«Крім того, Володимир Зеленський наголосив на важливості одержання нашою державою від Альянсу в максимально стислі терміни нелетальної військової допомоги в межах комплексного пакету, який був затверджений на Мадридському саміті НАТО. Він зробив акцент на важливості забезпечення повного фінансування вказаної допомоги», – вказано в офіційному повідомленні Офісу президента.

Також глава держави обговорив із очільником НАТО гуманітарного розмінування території України та висловив сподівання щодо прискорення постачання необхідного обладнання.

Зі свого боку Єнс Столтенберг у своєму Twitter’і так підсумував результати розмови з президентом України: «Була хороша телефонна розмова з президентом Володимиром Зеленським щодо пріоритетів військової підтримки. Життєво важливо, щоб НАТО та союзники надавали ще більше допомоги Україні і ще швидше. Також обговорили першу партію зерна з моменту вторгнення росії та необхідність повного виконання угоди, спонсорованої ООН і нашим союзником Туреччиною».

В офіційному комюніке розмови Офіс президента України також додав, що Єнс Столтенберг привітав угоду щодо розблокування експорту українського зерна через чорноморські порти та відправлення з Одеси першого судна зі збіжжям. Також він висловив співчуття у зв’язку з убивством росією українських військовополонених в Оленівці.

Крім того, глава держави запросив Єнса Столтенберга взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи, який відбудеться вже 23 серпня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
Юрій НІКОЛОВ, «Наші гроші»
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?

Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіян...

Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника

Слідча антикорупційна прокуратура України нарешті офіційно отримала керівника. Ним став Олександр Клименко, який був ого...

Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?

У понеділок, 18 липня 2022 року, у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть позов чотирьох гаражних к...

всі статті
Львівський портал