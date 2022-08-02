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У Львові правоохоронці затримали «закладчика» наркотиків

Анастасія Диняк

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Патрульна поліція разом з бійцями Нацгвардії затримали мешканця Рівненщини, який розповсюджував наркотики у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у понеділок, 1 серпня, на вулиці Володимира Великого під час патрулювання поліцейські спільно з бійцями Національної гвардії України затримали 24-річного мешканця Рівненщини.

У нього виявили вісім згортків із психотропною речовиною «PVP». Окрім того, зловмисник встиг зробити закладки з 22 розфасованими згортки з наркотиками.

Під час обшуку на орендованій квартирі хлопця поліцейські виявили таблетки та пакетики з «амфетаміном», «екстазі» та «PVP». Усе вилучили та скерували на експертне дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до восьми за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.

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