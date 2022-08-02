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СБУ спіймала корегувальника вогню по Миколаєву

Наталя Дуляба

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Спецслужби спіймали шанувальника «руского міра», який корегував ворожі обстріли Миколаєва. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Йдеться про мешканця Миколаєва, який ініціативно збирав та поширював в російських інтернет-спільнотах інформацію про позиції ЗСУ та об’єкти критичної інфраструктури у місті.

У подальшому зібрану ним інформацію використовували ворожі спецслужби та війська для нанесення ракетних та артилерійських ударів по військових та цивільних об’єктах Миколаєва. У результаті дій корегувальника вогню було зруйновано декілька таких споруд.

Під час обшуку, проведеного за місцем проживання фігуранта, правоохоронці вилучили засоби фіксації та поширення вказаних даних. Крім того, виявлено переписку, у якій він радіє вторгненню рф в Україну і чекає на звільнення від «нацистіф», а також Конституцію рф.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) ККУ.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Наразі витрушується питання щодо обрання запобіжного заходу любителю «руского міра», триває слідство.

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