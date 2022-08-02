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Проросійського блогера з Донецька судитимуть за держзраду

Ольга Денисяка

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Блогер, який перебував на тимчасово окупованій частині Донеччини, розповсюджував у своїх соцмережах російську пропаганду та переконував аудиторію, що рф не є ворогом. Тепер його судитимуть за державну зраду та пособництво державі-агресору. Про це Львівському порталу повідомили в офісі генпрокурора.

Встановлено, що обвинувачений, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, створив та розповсюджував на своїй сторінці в «YouTube», а також у месенджері «Telegram» матеріали пропагандистського та антиукраїнського характеру на підтримку дій держави-агресора.

«Він переконував мешканців окупованих територій у тому, що РФ не є їхнім ворогом, а навпаки «звільняє від поневолення». Формував у них негативне ставлення до ЗСУ та патріотично налаштованих українців, виправдовуючи та вихваляючи при цьому дії держави-агресора», – повідомляють в офісі генпрокурора.

Крім того, висвітлюючи процес примусової евакуації мешканців Маріуполя та інших окупованих населених пунктів на територію рф та так званої «ДНР», чоловік описував його виключно позитивно. Він переконував аудиторію у тому, що жителі цих територій радіють такій допомозі.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця м. Донецьк за фактами державної зради та пособництва державі-агресору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

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