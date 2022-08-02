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Окупанти намагаються приховати втрати після удару ЗСУ по готелю у Хрустальному

Наталя Дуляба

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російські окупанти намагаються приховати свої втрати після того, як Збройні Сили України розгромили їхнє місце дислокації у готелі на Луганщині. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони у Facebook.

Йдеться про випадок, який стався уночі 24 липня у місті Хрустальний (раніше – Красний Луч) Луганської області. В однойменному готелі загарбники розмістили підрозділ своїх військ, але українські військові успішно його знищили.

«Після нанесення вогневого ураження по місцю дислокації ворог не став оприлюднювати інформацію про втрати. Натомість проведено комплекс заходів, спрямованих на приховання факту загибелі та поранення своїх військовослужбовців», – кажуть у розвідці.

Відомо, що більшість поранених окупантів негайно відправили до військового госпіталю в ростов-на-дону на цивільних автівках.

А після знищення слідів результативного удару ЗСУ окупанти активно почали поширювати дезінформацію в ЗМІ, в мережі та в месенджерах, що начебто всі вояки встигли завчасно виїхати з готелю і ніхто з них не постраждав.

Нагадаємо, попередньо було відомо, що внаслідок атаки ЗСУ по готелю у Хрустальному загинули близько 100 російських загарбників.

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Фото: СтратКом ЗСУ

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