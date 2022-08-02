На Львівщині жінка вивозила за кордон військовозобов’язаних

На Львівщині викрили чергову схему військовозобов’язаних за кордон. За можливість виїхати чоловіки платили 4 тисячі євро. Про це Львівському порталу повідомили у західному регіональному управлінні держприкордонслужби України.

Так, за даними правоохоронців, 45-річна жителька Івано-Франківщини разом з двома спільниками допомагала незаконно виїхати за кордон чоловікам, які підпадають під мобілізацію в умовах воєнного стану.

Організаторка виготовляла фіктивне посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Таким чином «ухилянти» безперешкодно покидали країну.

Свої «послуги» зловмисники оцінили у чотири тисячі євро з «клієнта».

Під час обшуків у затриманої виявили близько 2,5 мільйона гривень, підроблені печатки, медичні бланки, медичні довідки, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази. Усе вилучили та скерували на експертне дослідження.

Зловмисниці та двом її спільникам повідомили про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Їм загрожує до дев’яти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.