ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині жінка вивозила за кордон військовозобов’язаних

Анастасія Диняк

|

На Львівщині викрили чергову схему військовозобов’язаних за кордон. За можливість виїхати чоловіки платили 4 тисячі євро. Про це Львівському порталу повідомили у західному регіональному управлінні держприкордонслужби України.

Так, за даними правоохоронців, 45-річна жителька Івано-Франківщини разом з двома спільниками допомагала незаконно виїхати за кордон чоловікам, які підпадають під мобілізацію в умовах воєнного стану.

Організаторка виготовляла фіктивне посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Таким чином «ухилянти» безперешкодно покидали країну.

Свої «послуги» зловмисники оцінили у чотири тисячі євро з «клієнта».

Під час обшуків у затриманої виявили близько 2,5 мільйона гривень, підроблені печатки, медичні бланки, медичні довідки, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази. Усе вилучили та скерували на експертне дослідження.

Зловмисниці та двом її спільникам повідомили про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Їм загрожує до дев’яти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
Юрій НІКОЛОВ, «Наші гроші»
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?

Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіян...

Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника

Слідча антикорупційна прокуратура України нарешті офіційно отримала керівника. Ним став Олександр Клименко, який був ого...

Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?

У понеділок, 18 липня 2022 року, у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть позов чотирьох гаражних к...

всі статті
Львівський портал