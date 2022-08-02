На Івано-Франківщині продавали автомобілі, які мали передати для ЗСУ

На Прикарпатті під час реалізації гумдопомоги викрито працівників благодійної організації, що влаштували продаж призначених для армії автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Генпрокуратури України.

За даними правоохоронців, службових осіб однієї із благодійних організацій Івано-Франківщини викрито на незаконній реалізації гуманітарної допомоги під час воєнного стану.

«Представники благодійної організації ввозили на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товарно-матеріальні цінності та транспортні засоби. Вони їх використовували не за призначенням, а реалізовували з метою отримання прибутку», – йдеться у матеріалах слідства.

В ході розслідування задокументовано факти продажу трьох транспортних засобів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога, за 20 000 доларів США.

Під час обшуків виявлено та вилучено ще 11 автомобілів, акти передачі-приймання безоплатної гуманітарної допомоги, іноземні реєстраційні документи.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.