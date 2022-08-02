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Львів'янина затримали за переправлення «студентів-ухилянтів» за кордон

Ольга Денисяка

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25-річний львів’янин виготовляв ухилянтам фейкові документи про навчання в Польщі, аби ті безперешкодно виїхали з країни. Така послуга коштувала 4000 доларів. Злочинця затримали, йому загрожує до дев’яти років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, львів’янин організував схему нелегального перетину кордону для осіб, що підлягають мобілізації. Чоловік пообіцяв переправити військовозобов’язаного через держкордон, виготовивши підроблені документи щодо навчання у вищих навчальних закладах Польщі. Свої послуги він оцінив у 4000 доларів США.

Підозрюваного затримали під час одержання «завдатку» у розмірі 2000 доларів США. 25–річному львів’янину повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому загрожує до дев’яти років за ґратами.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

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