Кабмін призначив нового голову Херсонської ОДА

Кабінет міністрів України погодив призначення Ярослава Янушевича головою Херсонської обласної державної адміністрації. Про це Львівському порталу повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив у вівторок, 2 серпня.

«Погоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича головою Херсонської обласної державної адміністрації», – написав Мельничук.

Як пише Українська правда, Президент Володимир Зеленський 9 липня звільнив очільника Херсонської області Геннадія Лагуту. Тимчасово виконуючим обов’язки призначили Дмитра Бутрія.

Про новопризначеного голову із відкритих джерел відомо, що він народився 1978 року у Києві. Є заслуженим економістом України, майстром спорту України міжнародного класу з пейнтболу.

Янушевич є держслужбовцем III рангу, працював у різних відомства Міністерсва фінансів, десять років тому керував підприємством «Документ».