Кабаєва та колаборанти РФ: США розширили «чорний список»

США оновили список осіб, на яких накладають санкції. Додали зокрема російську спортсменку і, ймовірно, цивільну дружину Путіна Аліну Кабаєву та колаборонтів Росії. Про це пише «Європейська правда».

Так, у вівторок, 2 серпня, управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США розширило перелік підсанкційних осіб. До «чорного списку» Америки потрапили колаборанти РФ з тимчасово окупованих територій України. Зокрема Кіріл Стрємоусов, гауляйтер Херсонської області Владімір Сальдо та самопроголошений «мер» Маріуполя Константін Іващенко.

Також санкції відтепер накладені на фонд, інститут і технопарк «Сколково», співвласника «Фосагро» Андрєя Гурьєва, Магнітогорський металургійний комбінат, його власник Віктор Рашніков, колишній головний співвласник «Трубної металургійної компанії» Дмітрій Пумпянскій, засновник «Єврохіму» та СУЕК Андрєй Мєльнічєнко, співвласник аеропорту «Шереметьєво» Алєксандр Пономарєнко.

В «чорному списку» опинилася й Аліна Кабаєва, яку називать коханкою та ймовірною дружиною Путіна.