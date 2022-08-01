ЗСУ зламали спроби окупантів просунутися в напрямку Мар’їнки, – Генштаб

На 159 добу війни російські окупаційні війська безуспішно намагались штурмувати район Соледара. У напрямках Авдіївки та Пісків тривають бої. ЗСУ знищили кілька ворожих розвідгруп. На півдні України загарбники намагаються відновити пошкоджені мости і переправи через річку Дніпро. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 1 серпня.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у ситуації немає.

На Сіверському напрямку ворог зі ствольної і реактивної артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сеньківки і Липківки Чернігівської області та Старої Гути, Павлівки, Покровки і Білопілля на Сумщині. Вів повітряну розвідку з безпілотників біля Грем’яча та Глухова. Розгорнув комплекси радіоелектронної боротьби.

На Харківському напрямку окупанти обстріляли з артилерії райони Харкова, Прудянки, Нового та ще 14 населених пунктів. Силами розвідувальної групи намагались викрити вогневі позиції ЗСУ, але успіху не мали, відійшли.

На Слов’янському напрямку противник із танків та артилерії різних калібрів обстріляв райони населених пунктів Норцівка, Чепіль, Грушуваха, Рідне, Вірнопілля, Гусарівка, Дібрівне, Долина та Адамівка.

Неподалік Мазанівки ЗСУ викрили і знешкодили розвідувальну групу росіян.

На Краматорському напрямку російські загарбники наступальних дій не вели у зв’язку зі значними втратами живої сили, військової техніки та низьким рівнем морально-психологічного стану особового складу.

Але обстрілювали із танків, ствольної та реактивної артилерії позиції українських військ і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Крива Лука, Серебрянка, Івано-Дар’ївка, Григорівка, Званівка, Верхньокам’янське та Спірне. Агресора завдав авіаударів біля Серебрянки та Григорівки. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку за допомогою безпілотників.

На Бахмутському напрямку противник задіяв для обстрілів танки та артилерію неподалік Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Веселого та Травневого. Цинічно завдав авіаударів по населених пунктах Покровське, Новолуганське, Соледар, Вершина, Яковлівка, Бахмут та Кодема.

В районі Яковлівки загарбники намагались вести розвідку силами розвідувальної групи. Її ЗСУ виявили і знищили, втім залишки цієї групи зуміли втекти.

Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення в районах Соледара, Вершини та Бахмута, але успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку російські війська здійснювали обстріли неподалік Новокалинового, Новобахмутівки, Пісків та Красногорівки. Завдали авіаудару біля Нью-Йорка. Вели штурмові дії у напрямках Авдіївки та Пісків, успіху не мають. Бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Мар’їнка, Павлівка, Новосілка, Новопіль, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів та Кам’янське.

«Українські воїни звели нанівець всі спроби окупантів просунутися в напрямку Мар’їнки. Із метою виявлення наших військ та корегування вогню ворог вів повітряну розвідку. Продовжує перегрупування, намагаючись посилити свої війська на півдні України», – кажуть у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на утриманні раніше зайнятих позицій і недопущенні просування ЗСУ.

Здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів біля Білої Криниці та Андріївки. Вів повітряну розвідку БпЛА.

Також росіяни намагаються відновити зруйновані та пошкоджені мости та мостові переправи через річку Дніпро.

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