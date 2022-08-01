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Зрадника з Київщини судитимуть за «злив» окупантам даних про учасників АТО

Наталя Дуляба

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На лаві підсудних опинився мешканець Київської області, який під час окупації передав російським військовим інформацію про учасників АТО. Одного з них загарбники згодом катували. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

Йдеться про жителя села Луб’янка Київської області, який під час окупації у березні цьогоріч пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Слідство встановило, що обвинувачений передав ворогу інформацію про місця проживання учасників АТО та інших осіб, які мали в користуванні вогнепальну зброю та могли чинити опір.

Маючи такі дані, російські військовослужбовці застосували тортури та катування до одного із учасників АТО.

Згодом підозрюваний ще й намагався вступити до лав ЗСУ, аби там розвідувати необхідні для окупантів дані. Його викрили правоохоронці.

За цими фактами було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.111 ККУ (державна зрада). Санкція статті передбачає 15 років тюрми або довічне ув’язнення із конфіскацією майна.

Слідство вже завершили, а справу скерували на розгляд суду, який і обере покарання зраднику.

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