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Затримали львів’янина, який виправдовував вторгнення РФ в Україну

Анастасія Диняк

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Львів’янину повідомили про підозру за виправдовування збройної агресії Росії та заперечення окупації частини територій України. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними правоохоронців, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, мешканець Львова у соціальних мережах поширював дописи, у яких виправдовував вторгнення РФ до України та визнавав правомірними дії ворога.

Окрім того, чоловік закликав до вчинення дій з метою зміни меж території або державного кордону України, поєднаному з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі.

Львів’янину повідомили про підозру за заклики до вчинення дій з метою зміни меж території України, розпалювання національної та релігійної ворожнечі, виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 161, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України). Чоловіку загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.

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