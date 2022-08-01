Втратила сім'ю через обстріл на Великдень: у Львові рятували жінку з масивними травмами

40-річна Оксана з Лиману, що на Донеччині, пережила справжнє пекло: росіяни вбили її чоловіка на очах у 13-річного сина, який сам невдовзі помер в лікарні від отриманих травм. Саму ж жінку з масивними ранами медикам ледь вдалося врятувати. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Усе сталось на Великдень. Тоді на подвір’ї їх було четверо: Оксана з чоловіком, сином та бабусею. На вулиці було тихо, жодних повітряних тривог, аж раптом прилетіла ракета. Оксану вибуховою хвилею відкинуло вбік. Пам’ятає лише крики дитини.

Чоловік загинув одразу. Поранених – Оксану та внука, бабуся з осколком в шиї перенесла до погребу. Там вони три години чекали на рятувальників, стікаючи кров’ю – синові осколок потрапив прямо біля серця, в Оксани численні травми тіла. Врешті, рятувальникам вдалося вивезти жінок та хлопця з місця обстрілу.

Оксану повезли до лікарні в Краматорську, а сина з бабусею – у Слов’янськ. Там онука намагались врятувати в реанімації, а бабусі видалили осколок. Стан Оксани був важкий: травми грудної клітки та сильні поранення кінцівок. Найбільше постраждала ліва рука. Жінку одразу прооперували: зупинили внутрішню кровотечу черевної порожнини та зашили масивні рани. Про те, що її сина вже немає, Оксана дізналася на 3-й день після прощання з ним. Каже, увесь цей час відчувала, що щось не так – материнське серце розривалось.

З Краматорська Оксану перевезли до Дніпра, а далі транспортували до Львова. Тут над порятунком руки жінки працювали десятеро лікарів з І хірургічного відділення Центру хірургії, а також травматології та ортопедії Центру травми Першого ТМО. Спеціалісти провели шість операцій, під час яких закривали дефекти мʼяких тканин, пересаджували шкіру та, зокрема, зробили складну пластичну операцію з переміщення частини м’яких тканин передпліччя у зону пораненого ліктя.

Попереду в жінки – тривала реабілітація, аби відновити функціональність руки.

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