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В ЄС запрацювало ембарго на імпорт вугілля з рф

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З 1 серпня в Європейському Союзі набуває чинності заборона на імпорт вугілля з росії. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Верховної Ради України.

Відповідна заборона була передбачена в п’ятому пакеті санкцій, ухваленому 7 квітня.

«З серпня 2022 року передбачається заборона на купівлю, імпорт та транспортування вугілля та інших видів викопного палива в ЄС, якщо воно походять з росії або експортується з росії», – йдеться в повідомленні пресслужби Ради ЄС. 

Частка російського вугілля у структурі споживання ЄС становить 45%, у 2021 році витрати Європейського Союзу на імпорт російського вугілля становили 4 млрд євро.

Як повідомляв Львівський портал, у квітні Євросоюз затвердив п’ятий пакет санкцій, який містить вугільне ембарго, а також закриття портів для російських кораблів з низкою винятків.

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