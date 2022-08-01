У Радехові 86-річна жінка зарізала сусіда

Ввечері 31 липня у Радехові на Львівщині п’яна 86-річна місцева жителька вдарила ножем свого 70-річного сусіда. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.





31 липня, близько 21:30 год, мешканець Радехова повідомив у поліцію, що на сходовій клітці будинку на вулиці Рильського виявив тіло одного з сусідів з ножовим пораненням.

Правоохоронці негайно виїхали на місце та встановили особу загиблого. Ним виявився 70-річний місцевий мешканець.

Також поліцейські встановили, що до його смерті причетна 86-річна жителька цього ж під’їзду.

«Під час розпивання спиртних напоїв між загиблим та сусідкою виник конфлікт, після чого жінка наздогнала його на сходовій клітці та нанесла удар кухонним ножем у шию», – йдеться в повідомленні.

Чоловік помер від втрати крові до приїзду швидкої допомоги.

Зловмисницю затримали на місці у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство (ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до п’ятнадцяти років.

Триває досудове розслідування. Вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру у скоєнні вбивства та обрання запобіжного заходу.

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Фото: Відділ комунікації Нацполіції Львівщини