ОСТАННІ НОВИНИ

У Радехові 86-річна жінка зарізала сусіда

Ольга Денисяка

|

Ввечері 31 липня у Радехові на Львівщині п’яна 86-річна місцева жителька вдарила ножем свого 70-річного сусіда. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.


31 липня, близько 21:30 год, мешканець Радехова повідомив у поліцію, що на сходовій клітці будинку на вулиці Рильського виявив тіло одного з сусідів з ножовим пораненням.

Правоохоронці негайно виїхали на місце та встановили особу загиблого. Ним виявився 70-річний місцевий мешканець. 

Також поліцейські встановили, що до його смерті причетна 86-річна жителька цього ж під’їзду. 

«Під час розпивання спиртних напоїв між загиблим та сусідкою виник конфлікт, після чого жінка наздогнала його на сходовій клітці та нанесла удар кухонним ножем у шию», – йдеться в повідомленні. 

Чоловік помер від втрати крові до приїзду швидкої допомоги.

Зловмисницю затримали на місці у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство (ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання –  позбавлення волі на термін від семи до п’ятнадцяти років.

Триває досудове розслідування. Вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру у скоєнні вбивства та обрання запобіжного заходу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Відділ комунікації Нацполіції Львівщини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
Юрій НІКОЛОВ, «Наші гроші»
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?

Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіян...

Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Два роки простою. САП нарешті отримала законного керівника

Слідча антикорупційна прокуратура України нарешті офіційно отримала керівника. Ним став Олександр Клименко, який був ого...

Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?

У понеділок, 18 липня 2022 року, у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть позов чотирьох гаражних к...

всі статті
Львівський портал