У Львові влаштували погоню за п’яним мопедистом-утікачем

У Львові довелося ловити нетверезого мопедиста, який подався навтьоки, побачивши правоохоронців. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався у ніч на понеділок, 1 серпня. Орієнтовно о 02:00 год. на вул. Зеленій інспектори помітили мопед Yamaha Vino, який рухався без увімкнених фар.

Інспектори подали водієві сигнал про зупинку, однак той почав утікати. Мопедист виїхав на тротуар, а потім заїхав у двори, де сподівався сховатися. Патрульні взялись обстежувати територію у пошуках порушника і в одному із провулків почули, як завівся мопед. Саме там вони й спіймали 47-річного львів’янина.

Спілкуючись із чоловіком, поліцейські помітили в нього очевидні ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти перевірку на стан сп’яніння за допомогою алкотестера Drager. Результат показав 1,56 проміле алкоголю, що майже у вісім разів перевищує допустиму норму.

З’ясувалось також, що горе-водій не мав необхідних документів для того, щоб керувати мопедом. За це на нього винесли постанову, а також склали протокол за п’яну їзду (ч.1 ст.130 КупАП).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.