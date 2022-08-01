У Львові попрощались із капітанами Байщаком та Шамаровим

Сьогодні у Львові попрощались з полеглими українськими воїнами випускником Національної академії сухопутних військ капітан Романом Байщаком, який проходив службу у 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада – Закарпатський легіон, та офіцером 24 ОМБр імені короля Данила капітаном Максимом Шамаровим. Про це повідомив начальник Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного Павло Ткачук.

Так, о 11.00 год. розпочався Чин похорону у Гарнізонному храмі, о 11.30 год. відбулась міська церемонія прощання на площі Ринок. Опісля похоронна процесія попрямувала до Личаківського кладовища.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 1 серпня Львів попрощається з Героями Романом Байщаком та Максимом Шамаровим, які загинули, захищаючи Україну.

Роман Байщак (04.04.1997-26.07.2022). Львів’янин. Навчався у середній загальноосвітній школі №54 міста Львова. У 2011 році вступив до Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут.

Випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Після завершення навчання вступив до лав 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України.

Капітан. У складі бригади тричі виконував завдання у зоні проведення бойових дій на сході України. Із початком повномасштабного вторгнення із перших днів захищав Україну від російських окупантів.

У 2022 році був нагороджений нагрудним знаком Командувача об‘єднаних сил Збройних Сил України «За службу та звитягу» III ступеня.

У Романа Байщака залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

Максим Шамаров (18.06.1997-28.07.2022). Львів’янин. Закінчив середню загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №50 міста Львова. У 2011 році вступив до Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Здобув освіту у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Після завершення навчання у 2018 році вступив до лав 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України.

Капітан. У складі бригади тричі виконував бойові завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

У 2022 році указом Президента України був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

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