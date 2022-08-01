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На вокзалі у Львові п’яний чоловік спускав на людей свого пса

Анастасія Диняк

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На Головному вокзалі Львова п’яний чоловік спускав на людей агресивну вівчарку без намордника. Поліцейським довелося знешкодити тварину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, за даними правоохоронців, у неділю, 31 липня, близько 18:20 год. на Головному залізничному вокзалі Львова до працівників поліції звернулися волонтери. Вони повідомили, що на першому пероні перебуває нетверезий неадекватний чоловік із агресивною собакою без намордника. На прохання заспокоїти тварину чоловік не реагував.

Коли поліцейські підійшли до порушника, він спустив пса на них. Один з правоохоронців був вимушений використати табельну вогнепальну зброю для знешкодження тварини, яка загрожувала життю і здоров’ю людей.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до трьох років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.

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