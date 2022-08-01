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На Полтавщині посадовця військкомату та офіцера поліції викрили на хабарі

Анастасія Диняк

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Начальник відділу Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та офіцер поліції вимагали гроші за звільнення від служби військовозобов’язаних. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Cпеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Так, за даними правоохоронців, начальник відділу Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та оперуповноважений Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області вимагали гроші в військовозобов’язаних.

Чоловіки обіцяли за 18 тисяч гривень виключити призовників його зі списків військовозобов’язаних та не вручення повістки про виклик до військкомату.

Офіцера поліції затримали під час отримання ним коштів за «послугу».

Обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Їм загрожує до десяти років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

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