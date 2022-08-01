На Львівщині два автомобілі злетіли у кювет

На Львівщині сталося дві ДТП: один з водіїв перебував у стані сп’яніння, а другому стало погано за кермом. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, одна з аварій сталася у неділю, 31 серпня, близько 21:15 год. поблизу села Бориня Самбірського району на автодорозі «Бориня – Боберка». За даними правоохоронців, 23-річний мешканець одного з сіл району п’яним сів за кермо «Audi A4». Хлопець не впорався з керуванням та злетів у кювет.

Унаслідок удару отримала поранення 19-річна пасажирка авто. Дівчину госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує до трьох років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін від трьох до п’яти років.

Також близько 9:30 год. на трасі «Київ -Чоп» поблизу села Красів автомобіль «Porsche», рухаючись зі Львова до Стрия, врізався у відбійник, з’їхав у кювет та перекинулася на дах.

За кермом автівки був 57-річний львів’янин. Поліцейські встановили, що чоловіку стало погано за кермом. Він, а також двоє його пасажирок, мешканок Львова віком 40 та 47 років, отримали тілесні ушкодження різної важкості та були госпіталізовані.

Слідчі територіального підрозділу поліції також відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають досудові розслідування щодо обох ДТП.