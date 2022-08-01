Діти Яворівщини влаштували ярмарок на підтримку ЗСУ

У Новояворівську місцеві діти вчергове організували благодійний ярмарок для збору коштів на підтримку ЗСУ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової облдержадміністрації.

Під час ярмарку 14 учасників продавали власноруч сплетені вироби, іграшки, солодощі та випічку, а відтак діти зібрали понад 7 тис гривень.

Зазначимо, що це вже третій благодійний захід організований юними волонтерами.

Минуло тижня вони організували другий благодійний ярмарок та зібрали понад 4 тисячі гривень на тепловізор для 24 ОМБр. Також діти провели пісенний захід.

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