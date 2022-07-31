ЗСУ ліквідували вже 40 830 російських військових

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні щонайменше 40 830 військових, 1 763 танки та 223 літаки. Про це повідомив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.
Із 24 лютого до 31 липня загальні втрати росії становлять:
особового складу ‒ 40 830 (+160) осіб,
танків ‒ 1 763 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 4004 (+9) од,
артилерійських систем – 916 (+10) од,
РСЗВ ‒ 259 (+1) од,
засоби ППО ‒ 117 (+0) од,
літаків – 223 (+1) од,
гелікоптерів – 190 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 735 (+2),
крилаті ракети – 174 (+0);
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 902 (+13) од,
Спеціальна техніка ‒ 80 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.
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Андрій Котенський