ЗСУ ліквідували вже 40 830 російських військових

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні щонайменше 40 830 військових, 1 763 танки та 223 літаки. Про це повідомив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Із 24 лютого до 31 липня загальні втрати росії становлять:

особового складу ‒ 40 830 (+160) осіб,

танків ‒ 1 763 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 4004 (+9) од,

артилерійських систем – 916 (+10) од,

РСЗВ ‒ 259 (+1) од,

засоби ППО ‒ 117 (+0) од,

літаків – 223 (+1) од,

гелікоптерів – 190 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 735 (+2),

крилаті ракети – 174 (+0);

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 902 (+13) од,

Спеціальна техніка ‒ 80 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.