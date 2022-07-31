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Від початку вторгнення Львівщині загрожували 163 авіаудари

Андрій Котенський

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Від початку повномасштабного вторгнення рашистів в Україну сумарна тривалість повітряних тривог оголошених на Львівщині становить майже тиждень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

За словами начальника Львівської ОВА Максима Козицького, Із 24 лютого на Львівщині сирени 163 рази попереджали про загрозу ракетних ударів.

Сукупно небезпека тривала 167 годин та 30 хвилин.

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