росія влаштувала потужний обстріл Миколаєва

У ніч на неділю, 31 липня, Миколаїв зазнав чергового масового обстрілу від рашистів. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Миколаїв масово обстрілюють. Від початку тривоги у місті лунають вибухи, у тому числі касетних снарядів. Наразі відомо про кілька пожеж у місцях прильотів. Є пошкодження житлових будинків від ударної хвилі та уламків», – повідомив Олександр Сєнкевич.

На ранок у Миколаєві пролунали повторні вибухи.

Сєнкевич назвав масований обстріл по Миколаєву «найсильнішим за весь час».

У місті зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки.

Лише о 07.10 мер повідомив про відбій тривоги у місті. На місці прильотів працюють рятувальники.

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