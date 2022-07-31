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ПП Краківець–Корчова відновлює роботу для легкових автомобілів

Андрій Котенський

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З понеділка, 1 серпня, легкові автомобілі знову зможуть перетинати пункт пропуску Краківець–Корчова. Рух відновлять із 08:00 год. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.

З 18 липня цей пункт пропуску був закритий для легкових машин через спорудження навісу над павільйонами паспортного та митного контролю.

Також тут облаштували стоянку для пасажирських автобусів та приміщення зі сканером для проходження митного і паспортного контролю пасажирів.

Ці роботи реалізували у межах проєкту «Відкритий кордон».

Також у межах цього проєкту наприкінці червня збільшили кількість смуг для руху вантажівок з 4 до 10 та створили додаткові павільйони для митного та паспортного контролю.

Рух пасажирських автобусів поки що не відновлюють.

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