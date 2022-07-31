Під час бійки у Львові зарізали людину

У Львові ввечері 30 липня конфлікт між двома іноземцями завершився вбивством. Поліцейські затримали підозрюваного. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, вбивство сталось у дворі одного із будинків на перетині вулиць Пасічна – Личаківська, близько 23.00.

Бійку двох чоловіків, які борсались на землі, встигли застати правоохоронці, які неподалік оформляли порушення ПДР. У цей момент ще двоє осіб намагалися їх роз’єднати.

Один із них повідомив, що в одного з учасників бійки є ніж і він вже завдав ним удару іншому. Поліцейські розтягнули дебоширів і затримали ймовірного вбивцю.

Не зважаючи на те що на місце події швидко прибули й медики, 33-річного учасника бійки врятувати не вдалося.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, експертів, адвоката та перекладача, адже всі, раніше згадані особи, є іноземцями, які проживають у Львові. 48-річного підозрюваного затримали. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

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