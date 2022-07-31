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Небайдужих закликають допомогти волонтерам, які працюють на Львівському вокзалі

Андрій Котенський

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На головному залізничному вокзалі Львова потрібна допомога із харчуванням, як для волонтерів, так і для тих переселенців, які прибувають до міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Уже 5 місяць поспіль, волонтери медико-психологічної допомоги безоплатно працюють на Львівському вокзалі та щоденно допомагають українцям, які вимушено покидають свої домівки через воєнні дії.

Та сьогодні допомога потрібна їм.

«Хто не знає, в нас зміна триває 12 годин: з 7:00-19:00 та з 19:00-7:00. Волонтери нашої команди з цілої України. Тим, кому помогли ми, ті, помагають тепер іншим – медики і психологи. Дванадцятигодинна зміна на ногах вимагає сил, тому шукаємо тих, хто допоможе нам з гарячим харчуванням двічі на день для волонтерів і тим, хто очікує потяг», – розповіла голова робочої групи «Медико-психосоціальна допомога», радниця начальника Львівської ОВА Галина Бордун.

Усіх, хто має намір допомогти просять звертатись за номером телефону +380674607614 (Галина Бордун).

Зазначимо, що на Львівщині проживає лише офіційно зареєстрованих більш як 200 тисяч переселенців, неофіційні цифри – вдвічі більше. На Львівський вокзал щодня прибувають мінімум сотня українців, які втікають від війни.

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