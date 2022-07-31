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На Львівщині втонуло двоє чоловіків

Андрій Котенський

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Протягом доби на Львівщині зафіксовано два випадки загибелі людей на водоймах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

Упродовж 30 липня до рятувальників двічі надходила інформація про загибель людей на водоймах Львівщини.

О 13:40 надійшло повідомлення про те, що поблизу м. Пустомити Львівського району у ставку виявлено тіло 51-річного чоловіка. Загиблий проживав в с. Соколівка Львівського району.

О 16:25 рятувальники отримали повідомлення про те, що в м. Броди на вул. Набережна, Золочівського району, під час купання в озері пірнув у воду і не винирнув 50-річний житель Бродів. Пожежно-рятувальним відділенням тіло загиблого було  витягнуто на поверхню.

Головне управління ДСНС України у Львівській області нагадує основні правила безпечного відпочинку на воді:

  • не купайтеся i не пірнайте у незнайомих місцях;
  • не можна вживати спиртні напої до та під час купання;
  • не слід купатися наодинці;
  • не стрибайте головою вниз у місцях, глибина яких вам невідома;
  • не можна запливати за обмежувальні знаки;
  • слід дуже обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках;
  • не можна гратися на воді у такі ігри, які можуть завдати шкоди;
  • не подавайте без потреби сигналів про допомогу;
  • діти повинні купатися обов’язково під наглядом дорослих;

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