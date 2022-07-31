На Львівщині врятували собаку, що впав до криниці

У Львівському районі рятувальники дістали собаку, що впала у 14-ти метрову криницю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, у неділю вранці о 05:56 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в місті Пустомити на вулиці Шевченка в криницю, глибиною близько 14 м впав собака.

На момент прибуття рятувальників до місця виклику собака була знесилена та ледь трималася на поверхні води.

Рятувальники за допомогою драбин спустилися у колодязь до собаки, обв’язали її рятувальною мотузкою та витягнули на поверхню, де передали власнику.

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