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Львів’яни закупили й передали військовим ще два авто

Андрій Котенський

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Львів’яни підтримують захисників. Мерія міста за рахунок бюджету громади передала ще два джипи 125-й бригаді територіальної оборони Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«Ще два джипи допомагатимуть 125 окремій бригаді територіальної оборони Збройних сил України боротись за перемогу. Від імені громади передали сьогодні два авто в межах міської програми підтримки ЗСУ», – повідомив заступник мера Львова Андрій Москаленко.

Як відомо у Львові коштом громади планують закупити 30 авто для львівських військових.

Станом на початок липня сума скерованих грошей становила понад 61 млн грн.

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